Mário Augusto atualizou o estado de saúde da filha, Rita. A jovem continua internada no hospital depois de ter sido submetida a uma delicada cirurgia.

Na sua página de Facebook, o jornalista da RTP tem vindo a partilhar a forma como a família tem lidado com a recuperação.

"Ao 19.º dia de hospitalização e muita fragilidade, a Rita continua a sorrir, a lutar com o querer e a vontade de se superar", sublinha.

"A Vancomicina que enfia na veia é tão potente ou tóxica que as veias já acusam cansaço ao detetar a passagem desse antibiótico e provocam flavite, arranham por dentro", descreve, não ficando indiferente à coragem da jovem.

Posteriormente, realça um pormenor que não deixa ninguém indiferente: "A Rita sempre a provar todos os dias depois de ter tirado 1 kg de titânio da coluna sabe que agora será de novo um passo de cada vez, um salto de passarinho que é uma conquista de gigante".

Por fim, Mário Augusto nota que em princípio, Rita terá alta já este fim de semana: "Por princípio no sábado estará de regresso a casa. Não temos fanfarra à porta nem foguetes festivos, vamos apenas celebrar a conquista, começando a treinar para outra etapa porque a vida da Rita não é fácil é a celebração constante de ser mesmo com todas as contrariedades".

