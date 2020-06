Sofia Ribeiro não via com bons olhos os amantes do TikTok, aliás a atriz confessa mesmo que olhava de lado para quem se divertia a fazer vídeos com a aplicação. Contudo, depois de experimentar, também ela acabou por ficar rendida.

"Quem já que se acuse. Confesso que olhava de lado quando me falavam em TikTok. A verdade é que é divertido. Farto-me de rir sozinha! Só por isso, já valeu abrir a conta", contou o rosto das novelas da TVI na legenda de um dos vídeos mais divertidos que fazem parte da sua conta na aplicação.

Curioso para ver as imagens? Espreite a publicação abaixo:

