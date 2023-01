Depois de Miguel Vicente, a TVI resolveu apostar em Bárbara Parada para uma nova emissão do programa 'Toda a Gente Me Diz Isso'.

A novidade foi anunciada em direto na emissão de quarta-feira, 25 de janeiro, do 'Dois às 10'.

A antiga concorrente do 'Big Brother' e namorada de Miguel Vicente esteve no formato para falar sobre a sua vida fora do reality show, que terminou a 31 de dezembro.

Tal como é possível perceber através do vídeo abaixo, Bárbara contou ainda pormenores sobre o procedimento estético a que se submeteu recentemente. Ora veja:

