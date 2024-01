Rita Pereira falou ontem, dia 13 de janeiro, sobre as saudades que tem sentido do filho e do companheiro, de quem tem estado afastada devido a um compromisso profissional no Brasil. Agora, a atriz foi surpreendida por uma visita especial.

Já hoje, a atriz publicou uma fotografia na qual surge ao lado do pequeno Lonô. "A minha tartaruga ninja preferida acabou de aterrar no Rio de Janeiro", escreveu ainda na legenda.

Importa lembrar que Rita foi a grande protagonista da última edição do 'Conta-me'. À conversa com Maria Cerqueira Gomes, revelou que estar longe da família tem sido mais doloroso do que tinha pensado e que chora "muitas vezes em casa".

Leia Também: "Nunca pensei que ia sofrer desta forma. Choro muitas vezes em casa"