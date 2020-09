Um dos aspetos positivos que a quarentena trouxe à vida de Chrissy Teigen foi a decisão de cuidar mais de si e da sua saúde mental.

Mãe de duas crianças e à espera do terceiro bebé, a mulher de John Legend decidiu recorrer a terapia, algo que diz ter "evitado" durante algum tempo.

"Eu costumava evitar e rir da dessa ideia até ter encontrado a pessoa certa. O meu mundo mudou", afirmou à revista Marie Claire, referindo-se ao terapeuta que a acompanha.

"As pessoas pensam que sou durona, mas sou muito empática e encaro a dor e a tristeza dos outros como minhas. E quando desiludo as pessoas, fico hiperconsciente disso. Às vezes, sinto que as pessoas não vão ser tão duras comigo quanto eu sou comigo mesma", rematou.

