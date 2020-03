Como já tinha sido revelado, Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes ofereceram-se para juntos equiparem duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma ala do Hospital de Santo António, no Porto.

O gesto foi destacado nas redes sociais pela irmã mais velha do craque português, Elma Aveio, e agora foi a vez da namorada de CR7 se manifestar publicamente.

Nas stories da página de Instagram de Georgina Rodríguez, a mesma apenas publicou uma fotografia de Cristiano e Jorge Mendes e acrescentou as seguintes palavras: "Que orgulho [emoji em forma de coração]".

Apesar de não ter dito mais nada, é possível perceber que a namorada de Ronaldo estava a referir-se à ação solidária do futebolista e do empresário.

