Depois de no passado mês de fevereiro a mulher ter mostrado Rui Patrício a cortar o cabelo do filho, agora foi a vez da própria Vera Ribeiro ficar nas mãos do guarda-redes.

Com os cabeleireiros fechados por causa da pandemia da Covid-19, Rui Patrício meteu mãos à obra e pintou o cabelo da mulher. Um momento que foi gravado e partilhado nas redes sociais.

"Quando tudo é por todos e não só por um! Quando a equipa está unida! Quando o amor está presente em tudo aquilo que fazemos! Tudo é possível! Hoje teve de ser... o meu cabelo já estava a precisar de uma intervenção de um especialista. O Rui Patrício tratou de mim como sempre (como uma princesa)! Não aceita mais marcações, nem vai seguir esta profissão, mas deixa o recado... se fizeres tudo com amor e focado, então será sempre feito na perfeição. Obrigada, meu amor. A próxima é cortar as pontas e uma ou outra madeixa ... vai pensando nisso", escreveu Vera Ribeiro na legenda das imagens que partilhou na sua página de Instagram.

Veja na galeria.

