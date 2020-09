Georgina Rodríguez foi uma das celebridades a marcar presença no Festival de Cinema de Veneza no qual arrasou com os seus visuais cheios de elegância e sensualidade.

Nas redes sociais, a namorada de Cristiano Ronaldo foi partilhando diversos momentos desta 'aventura' com os fãs. Um dos que mais se destacou foi quando se mostrou a "despertar" na companhia da pequena Alana Martina e ainda de Mateo.

Na imagem pode ler-se: "Quando acordas depois de 22 horas de trabalho".

Veja o momento de seguida.

[Gergina Rodríguez] © Instagram/ Georgina Rodríguez

