Depois de 16 anos de sobriedade, Dax Shepard, marido de Kristen Bell, sofreu uma recaída no vício do álcool há cerca de um mês. Encontra-se agora em recuperação e a atriz garantiu, em declarações ao 'The Ellen Show', que o companheiro se está a esforçar.

"Ele está realmente a ir muito bem... Toda a gente está a lutar contra os seus próprios demónios. Às vezes é ansiedade e depressão. Às vezes é abuso de substâncias", afirmou.

A estrela de 'The Good Place' frisou ainda que está muito orgulhosa pelo facto do marido ter sido transparente e ter admitido que estava a "vacilar", tendo sido o próprio a dizer que precisa de entender a razão que o estava a fazer procurar o álcool.

