Uma semana depois de a polémica ter 'rebentado' publicamente, com a mãe do seu filho a mostrar mensagens que provavam que a teria traído com outra mulher, Rúben da Cruz deu seguimento à sua agenda profissional e viajou para Angola.

Chegado ao local, o DJ passou a tarde e noite de sexta-feira, 3 de março, em espetáculos. Já a manhã de sábado serviu para desanuviar.

"Tempo de relaxar", declarou ao partilhar um vídeo no qual surge na piscina do hotel.

