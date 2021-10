Deon Estus, baixista dos Wham! e de George Michael, morreu esta segunda-feira, 11 de outubro, aos 65 anos. A sua morte foi confirmada na sua página oficial de Twitter.

"É com grande tristeza que partilho que Deon Estus morreu esta manhã. Era conhecido como o terceiro membro dos Wham!. Era apaixonado por música e adorava interagir com os seus fãs", lê-se.

Deon Estus é o autor da canção 'Heaven Help Me', que chegou ao top 5 da Billboard em abril de 1989. Ao longo da sua carreira trabalhou com nomes como Tina Turner, Elton John, Marvin Gaye, Frank Zappa and Annie Lennox.

