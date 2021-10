Morreu o ator Granville Adams, mais conhecido pelo trabalho em 'Oz' como Zahir Arif. Tinha 58 anos e enfrentava uma longa batalha contra o cancro.

A notícia sobre a sua partida foi partilhada no Instagram, este domingo, com vários nomes conhecidos a despedirem-se do artista.

"Hoje perdi o meu irmão depois de uma longa batalha contra o cancro", começou por escrever o também ator Kirk Acevedo na rede social, destacando depois que "não lida bem com as perdas".

Também o produtor e criador da série da HBO, Tom Fontana, reagiu à morte de Granville Adams.

