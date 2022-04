Demi Moore está de novo apaixonada e já se sabe quem é a sua cara metade.

A atriz, de 59 anos, vive um romance com o prestigiado chef suíço Daniel Humm, de 46. Fontes do Page Six garantiram que a relação vive uma fase de paixão intensa e que, apesar das agendas preenchidas, estão bastante dedicados um ao outro.

Discretos quanto à vida privada, a atriz e o chef estiveram juntos na Semana da Moda de Paris, no início de março, mas não deram sinais de proximidade entre ambos.

Daniel Humm© Getty Images

Demi Moore e Daniel Humm na Semana da Moda de Paris© Getty Images

