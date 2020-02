Demi Lovato iniciou a semana a aderir ao 'movimento' #NoMakeupMonday (segunda-feira sem maquilhagem). A artista surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma selfie onde aparece de 'cara lavada', juntamente com uma mensagem encorajadora.

"Não faço #NoMakeupMonday há anos, mas imaginei que depois de publicar tantas fotografias glamorosas com toneladas de maquilhagem e pedaços de cabelo, é importante mostrar-me por baixo de tudo. É assim que pareço 85%-90% das vezes. Orgulhosa das minhas sardas, orgulhosa do meu queixo, orgulhosa de mim mesma por amar-me e aceitar-me da maneira que sou", escreveu.

Uma partilha que recebeu muitos elogios:

