Demi Lovato irá apresentar um novo talk show para a plataforma de streaming Quibi, 'Pillow Talk with Demi Lovato', cujo o objetivo é explorar questões como o ativismo, aceitação do corpo, sexo, identidade de género, relações, redes sociais e bem-estar.

"Sempre me considerei alguém que fala honestamente sobre questões que a minha geração enfrenta. Estamos entusiasmados para trazer essas questões para um fórum público, onde as pessoas podem ter a oportunidade de se identificarem com os tópicos e com os convidados, tendo ao mesmo tempo um espaço para rir e aprender", disse a cantora numa comunicado.

Além de apresentar o formato, Demi irá também estar no papel de produtora executiva, com a ajuda de Scooter Braun, Allison Kaye e Scott Manson, JD Roth e Adam Greener.

