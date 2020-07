A morte de Naya Rivera foi confirmada esta segunda-feira, dia 13, depois de vários dias de investigações e a notícia deixou o mundo do cinema de luto, sobretudo o núcleo da série no qual a atriz se popularizou. Demi Lovato foi uma das artistas que recorreu às redes sociais para prestar uma última homenagem, recordando o par romântico que protagonizaram.

"Descansa em paz, Naya Rivera. Vou sempre apreciar a oportunidade de ter interpretado a tua namorada no 'Glee'. A personagem que interpretaste foi inovadora para imensas miúdas homossexuais que ainda estavam dentro do armário (como eu na época) e miúdas homossexuais abertas, e a tua ambição e capacidades foram inspiradoras para mulheres latinas de todo o mundo. O meu coração está com os teus entes queridos neste momento", escreveu Demi na legenda de uma sequência de imagens em que recorda momentos com Naya.

Recorde-se que Naya Rivera desapareceu no passado dia 8 de julho, no Lago Piru, na Califórnia (EUA), depois de um passeio de barco com o filho de quatro anos. Esta segunda-feira, as autoridades confirmaram que o corpo encontrado pertencia à atriz.

