Demi Lovato pagou sete milhões de dólares (quase seis milhões de euros) por uma grande e luxuosa propriedade em Los Angeles.

Uma casa com um estilo moderno, eletrodomésticos de última geração, com elevador, seis quartos e nove casas de banho.

Além de ter uma garagem para dois carros, e uma segunda garagem subterrânea com espaço para quatro veículos, a habitação conta ainda com jardins coloridos, um grande quintal, um amplo pátio, piscina e uma 'cozinha externa' com churrasqueira. Uma casa que tem ainda um sistema de segurança com várias câmaras.

