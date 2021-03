Uma antiga assistente de Demi Lovato revelou que encontrou a cantora nua e com a pele arroxeada ("azul" na tradução literal) depois da celebridade ter sofrido uma overdose de drogas.

Jordan Jackson ficou perplexa quando na manhã de 24 de julho de 2018 se deparou com Lovato inconsciente, chamando de imediato o seu guarda-costas, Max Lea e, posteriormente, os serviços de urgência.

Estas revelações foram feitas no âmbito do novo documentário da celebridade - 'Dancing With the Devil' ('Dançando com o Diabo', em português), cuja estreia está marcada para o dia 23 de março.

A artista de 28 anos revelou neste contexto que teve bastante sorte, uma vez que os médicos lhe disseram que se tivesse ficado mais 5/10 minutos sozinha teria morrido.

