Demi Lovato e Max Ehrich vivem um momento muito feliz, depois de terem anunciado o noivado há pouco mais de um mês. O casal não passa despercebido quando sai à rua e a prova disso são as recentes imagens captadas pelos paparazzi e divulgadas na imprensa internacional, no último fim de semana.

Ambos foram 'apanhados' durante uma noite romântica e mostraram-se muitos apaixonados enquanto jantaram no Nobu, em Malibu, na noite do passado sábado.

As imagens, que estão também a circular nas redes sociais, mostram ainda o casal no carro com o motorista.

Como pode ver nas publicações abaixo, Demi e Max saíram com todas as precauções necessárias por causa da pandemia e estavam ambos com máscaras.

Leia Também: Demi Lovato e o noivo voltam a ser vistos após pedido de casamento