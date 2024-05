Joana Marques não ficou indiferente a uma crítica feita a ela e ao marido, Joana Leitão, no que diz respeito à diferença de alturas entre ambos.

"É só a mim isto dá ares de pedofilia? Que outro motivo levará um homem a juntar-se com uma mulher que tem metade do seu tamanho, a não ser o facto de se sentir atraído por crianças?", questionou um utilizador da rede social X, antigo Twitter.

A resposta não se fez tardar: "Finalmente ganhei coragem para denunciar este abusador às autoridades. E avançar para o divórcio, claro. Vou ser livre para namorar com alguém do meu tamanho (alguém com nove anos, portanto)".

