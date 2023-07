Eis uma polémica que não se esperava: o criador do vestido que Kate Middleton usou no Trooping the Colour deste ano, um evento que se celebrou em junho, veio a público criticar a peça usada pela princesa Delphine da Bélgica no Dia Nacional, comemorado no final da última semana.

Apesar de a peça usada por Kate ser verde e a de Delphine ser azul, com estampado colorido, a estrutura, o corte, os botões e os bolsos de ambos os vestidos são em tudo parecidos, o que indignou Andrew Gn.

"Este vestido é uma cópia descarada do meu", afirmou o estilista.

Também o modelo de chapéu da princesa Delphine, de aba larga, era idêntico ao usado por Kate Middleton no Trooping the Colour.

© Getty Images

De recordar que a princesa Delphine é a filha mais nova do rei emérito da Bélgica, Alberto, e é fruto de uma relação extraconjugal do antigo soberano com a baronesa Sybille de Selys Longchamps.

