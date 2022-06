Ana Antunes, decoradora que se tornou conhecida no programa da TVI 'Querido, Mudei a Casa', deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha onde falou de um dos períodos mais difíceis da sua vida.

Em 2018, Ana encontrou um tumor, tendo sido diagnosticada com um linfoma raro, nomeadamente, com a doença de Castleman.

"Sempre fui uma pessoa saudável, nunca tive problemas graves de saúde. Em 2018 vim de umas férias e vim com uma tosse que não passava", contextualiza numa entrevista que deu antes da conversa com Goucha.

"Perceberam logo que aquilo que parecia era um linfoma. Nunca cheguei a ter noção da gravidade da situação porque pensei logo ’não, isto é uma coisa que se vai resolver’", revela.

"Claro que a primeira coisa em que pensei quando ouvi a palavra linfoma foi no meu filho. Depois fui operada no dia 5 de junho e quando fazem a extração do linfoma ao tocarem num nervo, uma das cordas vocais fica paralisada. Acordei sem voz, não falava", relembra, notando que este foi um "momento de pânico" na sua vida.

"Fiquei com uma corda vocal paralisada para sempre e a seguir tive de voltar a fazer uma operação em que é feito um implante de silicone na corda vocal para ela ir um pouco mais para o sítio onde devia estar e eu poder falar. Este episódio trouxe a consciência de que estamos aqui hoje e podemos não estar amanhã", completou.

Já em declarações a Goucha, Ana revelou que na verdade o linfoma já aparecia nos exames desde 2013, mas que passou despercebido.

"O que tu tens é a doença de Castleman, que é uma coisa raríssima, que podem ter 23 pessoas num milhão e que é a única versão - leiga - ‘benigna’ de um linfoma", explica a entrevistada, lembrando as palavras do médico à época.

Veja o momento.

