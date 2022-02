Depois de Jaciara Dias, foi a vez de Deco juntar-se à onda de apoio que apela à vitória de Mário Jardel no 'Big Brother Famosos'.

O antigo futebolista, que chegou a ser colega de Jardel no Futebol Clube do Porto, gravou um vídeo onde pede que votem no amigo para que este consiga a vitória no reality show.

"Estou apoiando o meu grande amigo Mário Jardel, que está na final do 'Big Brother Famosos Portugal'. Espero que vocês apoiem e conto com seu voto. Valeu para que nosso Jardel seja campeão. Um abraço", afirma Deco nas imagens.

Jardel, recorde-se, disputa o prémio final com Catarina Siqueira, Kasha, Jorge Guerreiro e Marta Gil. O vencedor será conhecido no próximo sábado, dia 26 de fevereiro, na última gala desta edição do programa de sucesso da TVI.

