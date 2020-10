Débora Monteiro foi mãe pela primeira vez em julho deste ano. As gémeas Júlia e Alba foram recebidas com todo o amor depois de Débora e do namorado, Miguel Mouzinho, terem recorrido a tratamentos de fertilidade por não conseguirem ser pais de forma natural.

O tema é sensível, mas esta quarta-feira Débora decidiu dar-lhe voz na esperança de ajudar outros casais que passem pelo mesmo problema.

"Isto da fertilidade não é um tema assim tão simples de se falar. Pensamento positivo é o que eu digo sempre. Não é fácil, mas é o melhor conselho que posso dar. É um tema muito sensível para muitos casais, eu tenho a sorte de ter aqui as minhas pirralhas que já começam a palrar. Muita sorte para todos", começa por dizer a atriz, de 37 anos, que quis ainda partilhar com os seus seguidores o nome da clínica onde fez os tratamentos: a clínica AVA.

Pouco depois de aconselhar todos os que passam pelo drama da infertilidade a manter a "união e o amor" como foco principal, Débora gravou um vídeo onde, de lágrimas nos olhos, se mostra grata por ter conseguido ajudar muitos casais.

"Isto hoje está forte. Se calhar a minha missão era mesmo esta, ajudar muitos casais e muitas mulheres que estão a passar por isto. Estou a receber mensagens muito boas, obrigada", completa.

Leia Também: Débora Monteiro lamenta: "E não há maneira de o ser humano mudar"