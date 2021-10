Rui Unas aproveitou a gala dos Globos de Ouro para fazer uma bonita declaração de amor à mulher, Hanna Ibarra, que o acompanhou na cerimónia.

"O 'meu prémio' de 25 anos de carreira é ter esta mulher ao meu lado há 18 anos, em todos os momentos", começa por dizer.

"Muitas vezes, à minha frente, a puxar por mim, resgatando-me dos tantos tropeços na confiança que todos os artistas padecem", sublinha.

"De que vale prémios, fama, sucesso, dinheiro, grandes projetos, quando, no fim do dia, não temos com quem partilhar quem somos e a nossa vida? Quem verdadeiramente somos e a nossa verdadeira vida? Pela primeira vez foi comigo aos Globos, lá a convenci... até parece que sempre foi comigo aos Globos... e foi", completou.

As palavras românticas do comediante não passaram despercebidas aos seguidores.

