Esta segunda-feira, dia 12, foi publicado um vídeo no qual Kate Middleton fala de uma competição para fotógrafos - Wildlife Photographer of the Year - cujos grandes vencedores serão revelados hoje numa cerimónia virtual.

O momento foi captado no Museu de História Natural de Londres, do qual a duquesa é patrona.

Para além do seu discurso, sem dúvida que outro dos pontos que se destacou foi o seu elegante visual. Apesar de não dar para ver na sua totalidade, é possível perceber que é uma conjugação em tons de preto.

O seu cabelo ondulado e ainda a maquilhagem natural também foram alvo de diversos elogios.

