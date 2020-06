Como vem por hábito, Cristina Ferreira começou a manhã desta sexta-feira, dia 19, por partilhar com os fãs o look escolhido para a condução d'O Programa da Cristina'.

A estrela da SIC decidiu então terminar a semana com um visual básico e brilhou com um vestido midi preto que combinou com uns chinelos igualmente pretos, adornados com tachas.

Apesar de discreta, a indumentária encantou os seguidores.

Ora veja.

Leia Também: Cristina Ferreira recorda "um dos dias mais bonitos da sua vida"