Depois de Dolores Aveiro ter comunicado e lamentado na sua página de Instagram a morte da irmã, Katia Aveiro partilhou uma mensagem cheia de memórias.

"A tia Gorete (a nossa garota) se foi... Daqui a uns dias (dia 1 de outubro) ela celebraria o aniversário. Nunca me esqueço da data dela, passe o tempo que passar. Fazíamos anos na mesma semana. Ela no dia 1 e eu no dia 5. Na minha infância, recordo-me bem que era ela quem me comprava o material escolar (as aulas iniciavam em outubro) e esse era sempre o presente dela para mim", começou por contar.

"A última vez que lhe dei um abraço foi quando fui à Austrália há nove anos (sim, ela tornou-se emigrante). Foi em busca de uma nova vida e nunca mais voltou", recordou.

"Mas sempre a guardarei no meu coração. A tia foi importante para nós. Vá em paz, querida tia, e que Deus dê força aos primos. Eu sei o que custa a perda de alguém que a gente ama incondicionalmente", completou.

Publicação de Katia Aveiro© Instagram_katiaaveirooficial

De referir que, entretanto, Elma Aveiro também já reagiu à morte da tia no Instagram.

