Dois dias depois da morte inesperada de Matthew Perry, o elenco da série 'Friends' quebrou o silêncio através de um comunicado.

"Completamente arrasados", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer lamentaram a morte do grande amigo Matthew Perry.

"Estamos todos completamente arrasados com a perda do Matthew. Éramos mais do que colegas de elenco. Somos uma família", começaram por dizer numa nota conjunta a que a People teve acesso.

"Há muito a dizer, mas por agora vamos reservar este momento para lamentar e processar esta perda devastadora", acrescentaram, prometendo falar de novo quando estiverem preparados.

"Por enquanto, os nossos pensamentos e amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos os que o amavam", completaram. O comunicado, adianta ainda a People, está assinado por Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc e Schwimmer.

De recordar que Matthew Perry interpretou Chandler Bing em 'Friends' durante dez anos. Na série, Jennifer Aniston deu vida a Rachel, Lisa Kudrow fazia de Phoebe, David Schwimmer teve o papel de Ross, Courteney Cox era Monica e Matt LeBlanc fazia de Joey.

Matthew Perry foi encontrado já sem vida na sua casa, em Los Angeles, no passado sábado, dia 28 de outubro. Tinha 54 anos.

