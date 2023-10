Matthew Perry não queria que o seu papel em 'Friends' fosse o principal motivo de homenagem no dia em que morresse, apesar de ter consciência de que seria a série a principal memória dos fãs.

Numa entrevista que deu no ano passado no podcast de Tom Power, enquanto promovia o seu livro 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', o artista confessou: "Gostava de ser lembrado como alguém que viveu bem, amou bem. [...] E o mais importante, alguém que quis ajudar as pessoas. E é isso que eu quero".

"A melhor coisa que me acontece é ter uma pessoa alcoólica a vir falar comigo e a pedir-me ajuda. Digo sempre que sim", partilhou, acrescentando que "gostava que 'Friends' não fosse a primeira coisa a ser mencionada" no dia em que partisse.

"Quando eu morrer, sei que as pessoas vão falar sobre 'Friends', 'Friends', 'Friends'. E estou feliz com isso, feliz por ter feito um bom trabalho como ator", disse. "[...] Mas quando eu morreu, no que diz respeito às minhas supostas realizações, gostaria que 'Friends' estivesse em último lugar da lista de coisas que fiz para tentar ajudar outras pessoas. Sei que isso não vai acontecer, mas seria bom", destacou Matthew Perry.

Nas redes sociais são muitos os fãs que estão a 'cumprir' o último desejo do ator, realçando o seu trabalho para ajudar outras pessoas na luta contra o vício.

"Descansa em paz, Matthew Perry. Ajudar as pessoas na luta contra o vício era o motivo pelo qual ele mais queria ser lembrado. Vamos partilhar esta mensagem em sua memória", pode ler-se numa publicação onde destacam um breve vídeo com as palavras do ator.

"Por mais que ame o Chandler, isso é o que importa e era assim que ele queria ser lembrado", comentou um fã.

"Obrigado por ajudares a salvar tantas vidas e por teres partilhado as tuas lutas. Que ser humano lindo... por dentro e por fora. Que perda. Espero que ele soubesse que era amado", pode ler-se entre as reações.

"Ele pode ter tido as suas próprias lutas pessoais, mas ajudou muitas pessoas nas lutas delas", destacou outro internauta, como cita a imprensa internacional.

