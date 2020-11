Ana Maria Braga falou de novo sobre a morte do parceiro televisivo Tom Veiga, o famoso Louro José. Durante o 'Mais Você', esta quinta-feira, a apresentadora brasileira contou que o neto, Bento, de oito anos, foi um grande apoio na altura em que recebeu a triste notícia.

"Ele consolou-me com uma naturalidade... O Bento disse: 'Não pode ficar triste porque é natural isto acontecer, é natural ir embora'", contou Ana Maria Braga.

De referir que o menino é filho de Pedro Maffei e Manuela Corona. A apresentadora é ainda avó de Joana, de nove anos, e Maria, de seis, ambas filhas de Mariana.

Ainda sobre a morte do amigo, Ana Maria Braga disse: "A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Sentimos aquele baque, ainda mais quando é uma morte súbita, como foi a do Tom. O funeral tem um papel muito importante para nós. Saí do cemitério com a sensação angustiante diante da finitude de todos nós. Mas essa sensação oferece-nos uma oportunidade de olhar a vida com mais carinho".

