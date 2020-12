Este ano, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez escolheram o Dubai para passar as festividades de final de ano. Longe da família, que se encontra reunida na Madeira, o jogador tem aproveitado os momentos que passa com a namorada e com os quatro filhos.

Entretanto, hoje, Georgina presenteou os seus seguidores do Instagram com um visual que combina com destino e que se destacou pelo seu padrão.

"Feito à mãe com amor do Cazaquistão", afirmou na legenda da publicação.

O que achou deste look?

