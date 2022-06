De manhã em Porto Santo, à tarde no Parque da Bela Vista. “Foi aterrar, ir a casa num instante trocar de roupa e vir para o Rock in Rio, até porque tinha este evento do Pisca Pisca, do qual sou embaixadora e vim com muito gosto”, partilhou Cristina Ferreira em declarações aos jornalistas.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, realçou a importância deste momento “porque estão aqui milhares e milhares de pessoas, porque este é o retomar da vida normal para todos nós. Estava toda a gente sedenta de ter este tipo de atividades outra vez e estou muito feliz por estar aqui”, continuou.

créditos: Daniela Costa

Questionada sobre as suas férias, Cristina não poupou elogios aos destinos onde esteve: “Foram umas férias muito boas, das melhores que tive, porque foram em dois locais em que eu não conhecia – Palma de Maiorca e Porto Santo”, acrescentando que “tive o privilégio de perceber que Porto Santo, acima de tudo, é mesmo um paraíso que está a uma hora de distância e que às vezes nos esquecemos que está lá”.

As férias foram passadas em família e o desejo é regressar a Porto Santo. “As pessoas acolheram-me muito bem, portanto vou mesmo regressar”, afirmou.

Cristina Ferreira fez-se acompanhar de Bruna e Bernardo, ambos vencedores das últimas edições do Big Brother e abriu um pouco o pano sobre o que aí vem. “Vamos ter uma surpresa da Bruna! E mais não posso dizer”, disse sorridente.

créditos: Daniela Costa

E que artistas mais gostava de ver? “O David já atuou, mas temos a Ivete Sangalo, que é alguém que todos nós gostamos de ver e calhou bem o dia em que estava a fazer esta ativação”, partilhou.

Cristina confessou ainda que não é a pessoa mais festivaleira, mas que gosta de aproveitar o tempo nestes eventos da melhor maneira.

“Eu não sou de ficar até muito tarde, mas vou espreitar, até porque não é tão fácil para mim andar no meio da multidão. Mas aquilo que eu puder experimentar e fazer, e a roda, já se sabe, é um dos eventos do Rock in Rio, eu farei”, concluiu.