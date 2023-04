Aurea e o namorado, Diogo Martins, estão a desfrutar de umas férias românticas em Cuba e decididos "a aproveitar cada minuto deste 'break' [pausa]", tal como revelam as mais recentes partilhas de ambos na rede social Instagram.

Mais discreto no que diz respeito a partilhas sobre a vida pessoal, no Instagram do ator apenas as fotografias das praias paradisíacas de Varadero comprovam que está com a namorada.

Já Aurea tem dividido com os fãs diversos momentos desta 'escapadinha'.

Recentemente, a cantora, de 35 anos, deu provas da sua excelente forma física e mostrou-se em biquíni e fato de banho. As imagens, disponíveis na galeria, mereceram rasgados elogios dos seguidores.