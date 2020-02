Esta sexta-feira, aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil, mais um Baile da Vogue a propósito do Carnaval que já se aproxima. Foram muitas as celebridades brasileiras a estarem presentes no evento e a chamarem a atenção pelos seus visuais no mínimo ousados.

Sabrina Sato era uma das presenças mais aguardadas da noite e a verdade é que não defraudou as expectativas.

"É impressionante como nada é coincidência. E a minha fantasia para o Baile da Vogue esse ano é a maior prova que tudo na vida quando é para ser, se encaixa sem muito esforço", referiu na sua conta de Instagram.

"Quando soube que o Baile da Vogue seria no Rio de Janeiro, aqui no Copa, imediatamente quis usar uma fantasia que homenageasse toda a tradição dessa joia carioca e seus lustres de cristais. Logo em seguida, veio o tema do Baile: surrealismo tropical. E surrealismo, para mim, é pensar imediatamente na Elsa Schiaparelli. Provocadora, sempre se inspirando na fantasia e juntando arte com moda, ela é uma das minhas maiores musas inspiradoras", conta.

Veja o resultado final na publicações que se segue:

Leia Também: Uau! Deborah Secco arrasa em baile de Carnaval e em modo estátua