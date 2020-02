Esta sexta-feira, dia 7, realizou-se mais um Baile da Vogue, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Esta foi uma celebração que contou com a presença de várias celebridades do mundo artístico, que aproveitam a ocasião para apostar em visuais mais criativos, uma vez que o tema está sempre ligado ao Carnaval.

No que a isto diz respeito, sem dúvida que uma das pessoas que mais deu nas vistas foi Deborah Secco.

A atriz brasileira de 40 anos apostou num look que fazia lembrar uma estátua prateada, deixando os admiradores nas redes sociais de 'boca aberta'.

Em declarações à Folha de São Paulo, Deborah explicou que como o tema do baile era o 'jardim dos prazeres' então decidiu apostar na "tentação da carne".

