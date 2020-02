Com uma costela alentejana por parte da mãe, João Maneira foi uma das caras conhecidas que marcaram presença na inauguração do restaurante 'A Caseta', em Lisboa. Um espaço que se define como uma homenagem à cultura alentejana e ao cavalo lusitano.

Em conversa com os jornalistas, incluindo o Fama ao Minuto, o jovem ator, de 24 anos, não adiantou muito sobre os projetos para 2020, mas falou sobre a novela 'Nazaré', que continua no ar e onde interpreta Cristiano, mais conhecido por Cris - um jovem que se deixou levar pelo vício das drogas.

“Foi a personagem com a história, mais pesada e mais difícil de representar", afirmou, referindo-se ao papel na novela da SIC.

Uma personagem que contou com quase dois meses de preparação. "Tivemos uma exploração [da personagem] que eu não tinha tido noutras produções", partilhou.

Questionado sobre o que mais lhe custou fazer no papel de Cris, João disse: “É perturbador. Isto é uma doença. Eu retrato o vício da heroína que é uma coisa indescritível. Só mesmo vendo as pessoas a passar por uma má fase, com uma ressaca de heroína… Porque não é tanto na fase do êxtase, é depois na fase da decadência. As pessoas transformam-se… É muito complicado passar esta mensagem. Dizer que existe esperança para quem possa vir a cometer o erro de experimentar. É muito difícil, mas há sempre solução por mais difícil que seja. É um assunto muito complicado”.

João tem a sua matrícula no conservatório congelada já há cerca de dois anos, uma vez que não estava a conseguir conciliar os estudos com o trabalho. Neste momento não sabe se vai optar por acabar o curso ou fazer outras formações, mas uma coisa é certa, quer apostar nos estudos.

Sobre qual o papel que gostava de fazer, o ator explicou: "Qualquer papel pode ser desafiante, depende da maneira como olhamos para ele. Há certas fases da nossa em que precisamos de coisas diferentes e de explorar caminhos diferentes. Neste momento sinto-me tranquilo e penso que quero trabalhar, evoluir, mas não penso tanto no próximo desafio, de que tem de ser aquele [papel]. Quero pensar noutras coisas, como nos estudos. Quero melhorar o meu inglês, quero voltar a estudar”.

