A atriz publicou uma nova fotografia captada no dia do seu casamento, onde surge na companhia do falecido pai.

De coração apertado, Núria Madruga recordou de novo o casamento com Vasco Silva, em 2010, numa recente publicação que fez nas stories da sua página de Instagram. De luto, a atriz partilhou com os fãs uma imagem onde aparece na companhia do falecido pai. A fotografia não chega com nenhuma palavra, apenas foi publicada juntamente com a música de Fernando Daniel, 'Melodia da Saudade'. Recorde-se que o pai de Núria e Dália Madruga morreu na passada sexta-feira, 13 de novembro. Leia Também: "E agora, pai? Vai ser tão difícil". O emotivo desabafo de Núria Madruga

