José Castelo Branco está de volta ao trabalho! Ainda em Nova Iorque, o socialite partilhou excertos de uma sessão fotográfica.

"Fica aqui uma parte da sessão fotográfica de ontem", escreveu na legenda do vídeo onde aparece com vários looks e com o chicote na mão. O socialite referiu ainda através de 'hashtags' que se trata de algo relacionado com a Semana da Moda de Nova Iorque.

Nos comentários da publicação um seguidor questionou-o sobre se o trabalho tinha sido remunerado ou não, ao que este prontamente respondeu: "Nunca trabalhei gratuitamente! Não sou como muitos/as que pagam para aparecer...", referiu José.