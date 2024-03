Pamela Anderson, de 56 anos, que ficou conhecida pela icónica série dos anos '90, 'Marés Vivas'. abraçou a ideia de deixar de lado a maquilhagem e passar a mostrar o seu rosto ao natural.

Foi de 'cara lavada' que apareceu na red carpet dos Óscares e, em entrevista à Porter, afirmou que se surpreendeu com a reação do público.

"Achei que ninguém notaria. Estava a fazer isto por mim. Pensei, 'Não vou jogar este jogo'. Pensei, 'A sério, não é tão importante, as pessoas vão ver-me por cinco minutos, quão mau pode ser?'", afirmou.

Pamela está determinada a mostrar as suas imperfeições e espera que a esta abordagem inspire também as mulheres mais jovens.

"De certa forma, estou a fazer isto pelas meninas. Com este mundo das redes sociais é fácil cair do erro de se comparar com os outros. As imperfeições são humanas, são sexy. As diferenças são o que nos torna interessantes", acrescentou ainda.

