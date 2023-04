Mel Jordão completou 37 anos no passado dia 21 de abril mas a festa só aconteceu um dia depois, na sexta-feira.

A influenciadora partilhou nas redes sociais fotografias deste dia especial, em que decidiu fazer uma "white party" [festa branca].

"37, numa white party rodeada dos que mais amo. Obrigada a todos. Sempre", escreveu Mel na legenda da partilha.

Percorra a galeria para ver as imagens desta festa que também contou com a presença do companheiro, Diogo Piçarra, e de Penélope, a filha de ambos.

