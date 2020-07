Ross Geller, personagem de David Schwimmer em 'Friends', insiste: "we were on a break (nós estávamos a dar um tempo)".

Esta segunda-feira, o ator, de 53 anos, esteve no 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon, onde recordou um dos momentos épicos da famosa série: quando Ross (Schwimmer) e Rachel Green (personagem interpretada por Jennifer Aniston) deram um tempo na relação.

Na terceira temporada, Rachel afirma que ela e Ross não tinham terminado a relação quando este dormiu com outra mulher, Chloe. No entanto, Ross defende que "estavam a dar um tempo".

Cenas que marcaram a série e que foram agora recordadas por David Schwimmer durante a entrevista com Jimmy Fallon. "Nem sequer é uma pergunta, eles estavam a dar um tempo", disse o ator.

Schwimmer contou ainda que quando é visto em público, os fãs de 'Friends' tendem a destacar esse momento da série. "As pessoas estão muito dividias sobre o Ross e a Rachel estarem ou não a dar um tempo", acrescentou.

Enquanto o debate continua a ser discutido pelos fãs, uma pesquisa realizada no ano passado, em homenagem aos 25 anos da série, provou que Schwimmer não está sozinho ao dizer que o Ross e a Rachel estavam "a dar um tempo", como destaca a revista People.

Das 1.865 pessoas abordadas pela aplicação de encontros Plenty of Fish, 60% dos solteiros acreditam que Ross estava certo. No entanto, as mulheres ficaram do lado de Rachel, com 44%, acreditando que ele a enganou, contra 36% dos homens.

Durante a conversa, o ator falou ainda sobre o episódio especial que a HBO está a preparar com as estrelas da série - Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow) e Ross (David Schwimmer) - que inicialmente seria gravado em fevereiro, mas teve de ser adiado por causa da pandemia do novo cornavírus.

"A esperança é que este episódio especial, que gostávamos de gravar, seja sem guião, seja basicamente uma entrevista divertida e depois outras surpresas", partilhou, referindo que a nova data de gravações será em agosto, mas ainda não é certo que aconteça no próximo mês.

"Honestamente, vamos esperar mais uma ou duas semanas e ver se todos achamos que é realmente seguro o suficiente. Se não, vamos esperar até que seja realmente seguro", explicou.

Recorde-se que a série foi para o ar em 1994 até 2004.

