David Schwimmer e Jennifer Aniston, o icónico casal Ross Geller e Rachel Green da série 'Friends', voltaram a 'derreter' os fãs com uma fotografia de um carinhoso abraço.

Esta segunda-feira, David Schwimmer surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com algumas fotografias dos bastidores de 'Friends Reunion', e entre as imagens estava o momento do abraço.

"Depois de um dia muito longo, o último abraço da noite", escreveu o ator sobre a fotografia com a Aniston. "Obrigado HBO por nos trazeres de volta", completou.

De referir que as restantes estrelas da série 'Friends' - Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox e Lisa Kudrow - também surgem nas fotos. Veja abaixo:

