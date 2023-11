David Guetta e Jessica Ledon preparam-se para ser pais. A novidade ficou em destaque na 24.º cerimónia dos Grammy Latinos, onde o casal marcou presença.

No Instagram, o artista partilhou algumas fotografias do momento em que passaram pela passeira vermelha e disse: "Temos uma grande novidade para vocês!!! O lançamento mais importante do ano".

Veja na galeria algumas fotografias do casal no evento, com a 'barriguinha' de grávida de Jessica Ledon em destaque.

