David Fonseca esteve a responder a várias perguntas que lhe foram colocadas no 'Cara Podre', da RFM, e entre as questões o cantor acabou por falar na vizinha, que está sempre a confundi-lo com David Carreira.

"Já, já a perdoei. Dizia-me sempre David Carreira e eu corrigia. Mas depois comecei a perceber que cada vez que eu dizia que não era o David Carreira, havia uma certa desilusão dela. E pronto, nunca mais a corrigi. Ela quando me chama David Carreira eu respondo e digo 'tudo bem, como está, bom dia'. E seguimos todos felizes, acho eu. E eu muito mais, porque acho que ser confundido com o David Carreira, acho que é um elogio", disse o cantor.

Após a partilha, David Carreira não tardou a reagir: "Patrão".

Leia Também: David Fonseca: "A Cláudia é uma verdadeira força da natureza"