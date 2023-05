David Carreira tem uma novidade fresquinha para partilhar com todos os fãs: o novo álbum, intitulado OYTO, estará disponível a partir de dia 19 maio - e já se pode ver a capa.

No Instagram, o cantor mostrou o resultado final, sem esconder a emoção: "Há 4 anos que estava à espera deste momento! Já está cá fora a capa do álbum OYTO. No dia 19 de Maio fica disponível em todas as plataformas digitais, mas se fizeres pré-save, além de seres o primeiro a ouvir o álbum, podes ganhar acesso à Listerning Party na véspera do lançamento e a uma call [chamada] comigo antes do álbum sair", explicou.

O pré-save pode ser feito aqui.

Leia Também: Carolina Carvalho mostra fotos com o filho e David Carreira reage