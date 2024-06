David Carreira e Syro surpreenderam os concorrentes do 'Big Brother' com uma inesperada entrada na 'casa mais vigiada do país'.

Os cantores foram dar a conhecer o tema 'Coração', lançado recentemente, e a entrada de ambos deixou os participantes em êxtase.

De seguida, David e Syro cantaram no palco improvisado e, já no final da atuação, juntaram-se aos concorrentes para uma pequena conversa.

Veja aqui todo este momento.

