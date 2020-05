David Carreira e a namorada, Carolina Loureiro, aproveitaram o dia de sol para ir a banhos na piscina.

O dia de descanso do casalinho terminou com uma sessão fotográfica, que mais tarde foi partilhada com os seguidores nas redes sociais do cantor e da atriz.

Espreite a galeria para ver as imagens que 'aqueceram' as redes sociais.

