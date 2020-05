Fátima Lopes fez uso das suas redes sociais para promover a marca de roupa de David Carreira, a NinetyOne, sendo a própria a exibir-se com algumas peças vestidas.

Além de se mostrar fã do projeto por se tratar de uma marca portuguesa, a apresentadora da TVI revelou o seu entusiasmo com o conforto e estilo jovial - um contraste do o género que usa habitualmente.

"Amei!!! Além de terem um design que eu gosto, são mega confortáveis. Marca portuguesa produzida em Portugal", afirmou.

Confira as imagens na galeria.

