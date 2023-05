David Carreira decidiu aturar na estação Alameda (linha vermelha do metro de Lisboa) esta segunda-feira, dia 22 de maio.

De acordo com o comunicado enviado às redações, esta foi uma parceria entre o Metropolitano de Lisboa e a produtora Brainstorm, que acontece poucos dias após o lançamento do novo álbum do artista, 'OYTO'.

"David Carreira lança um novo álbum, ao fim de quatro anos, e escolheu o Metropolitano de Lisboa para palco de uma breve apresentação do seu trabalho de forma a retribuir a todos os seus fãs o apoio e carinho", pode ler-se na nota.

Entretanto, o cantor destacou na sua página de Instagram algumas imagens deste momento único.

"Malta, ainda estou a assimilar o que aconteceu hoje… Três dias depois do lançamento do álbum ouvir toda a gente a cantar as músicas novas foi surreal! Obrigada por estarem desse lado! Continuem a ouvir o novo álbum! Já está disponível em todo o lado! Seguimos juntos", escreveu na legenda das imagens.

